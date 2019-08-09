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Havai fişekler yangına sebep oldu

’ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından atılan havai fişekler yangına sebep oldu

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019 02:42 Güncelleme Tarihi: 10.8.2019 02:42
Havai fişekler yangına sebep oldu
Yangın, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir otomobil ile mahalleye gelen kimliği belirsiz kişiler, havaya birkaç tane fişek fırlattı. Fırlatılan havai fişekler mahalledeki zeytin ağaçlarının yer aldığı arsaya düştü. Araziye düşen yanıcı madde bir anda otluk alan ile zeytin ağaçlarının yanmasına sebep oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. Mahalledeki görgü tanıkları yangına, beyaz bir otomobil ile gelenlerin havai fişek attıkları ve daha sonra olay yerinden ayrıldıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Havai fişekler yangına sebep oldu
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