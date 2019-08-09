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Hazırlıklar tamam! Havalimanı'nda yoğunluk yaşanmaması için...

Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili boyunca yoğunluk yaşanmaması için gerekli hazırlıklar tamamlandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 14:17
Hazırlıklar tamam! İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanmaması için...

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan Havalimanı, tam kapasite ile hizmet sunmaya başladığı günden bu yana 23 milyon 795 bin 649 yolcuyu ağırladı. İç ile dış hat dahil 148 bin 784 uçuşun gerçekleştiği 'nda, bayram boyunca İGA'nın tüm operasyon ekibi görevinin başında olacak.

İstanbul Havalimanı operasyon ekibi, yaşanması muhtemel yoğunluğa karşı da tüm önlemleri aldı. Bu kapsamda bayram süresince özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray ve takviye personel planlamaları gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra yiyecek, içecek, otopark ve dinlenme alanlarında yolcuların maksimum konforu için de gerekli düzenlemeler yapıldı.

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Hazırlıklar tamam! İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanmaması için...
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