Hostesin acı sonu

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İstanbul'dahostes Özge Birol, pilot sevgilisiyle kaldığı dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Özel bir havayolu şirketinde hostes olarak çalışan Özge Birol, aynı havayolu şirketinde pilot olarak çalışan sevgilisi M.C.O (29) ile aynı evde yaşamaya başladı. Geçtiğimiz pazar sabahı 04.30 sıralarında Birol ve O. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Birol, 3. katta bulunan dairenin balkonundan aşağı düştü. Birol hayatını kaybederken, pilot sevgilisi M.C.O gözaltına alındı. M.C.O ifadesinde, Özge ile zaman zaman kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını söyleyerek, "Ben böyle bir hayatı yaşamak istemiyorum' diyerek balkondan atladı" dedi. Pilot M.C.O, serbest bırakıldı.