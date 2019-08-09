İstanbul’da Arefe günü ve Kurban Bayramı’nda toplu ulaşım ücretsiz mi? İstanbul’da ulaşım (İETT, otobüs, metro) hangi günler bedava?

İstanbul'da resmi tatil günleri otobüs, metrobüs, köprüler ücretsiz olabiliyor. Vatandaşlar internetten '' İstanbul'da ulaşım hangi günler ücretsiz, 2019 Kurban Bayramı ve Arefe Günü ulaşım bedava mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 2019 Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşımı ücretsiz olacağının bilgisini verdi.

İSTANBUL'DA ULAŞIM HANGİ GÜNLER ÜCRETSİZ? 15 TEMMUZ'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da ulaşım Kurban Bayramı süresince (11 Ağustos-14 Ağustos arasında) ücretsiz olacak. Yani vatandaşlar İSTANBULKART entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuk yapılabilecek. Ancak Arefe Günü ulaşımda normal tarifeler işlemeye devam edecek.