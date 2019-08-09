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İtfaiye eri hayatının şokunu yaşadı: İhbara gittiği ev kendisinin çıktı!

'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde, çatı çökmesi ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye eri Özgür Bektaş, sarsıntıdan zarar gören evin kendine ait olduğunu görünce şok yaşadı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 10:54
İtfaiye eri hayatının şokunu yaşadı: İhbara gittiği ev kendisinin çıktı!

Bozkurt ilçesinde yaşanan depremin ardından, ilçede görev yapan itfaiye ekiplerine bir evin tavanında göçme olduğu ihbarı yapıldı. İlçede görev yapan itfaiye eri Özgün Bektaş, meslektaşlarıyla birlikte olay yerine gittiğinde çökmenin yaşandığı yerin kendi evi olduğunu görerek şok yaşadı.

İhbara giden itfaiye eri hayatının şokunu yaşadı!

AİLEDEN YARALANAN YOK

Depremde evdeki zarar görmeyen odada bulunan iki çocuğunu tahliye eden Bektaş, daha sonra şiddetli sarsıntı nedeniyle oluşan hasar hakkında inceleme yaptı. Bektaş'ın evinde ciddi boyutta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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İtfaiye eri hayatının şokunu yaşadı: İhbara gittiği ev kendisinin çıktı!
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