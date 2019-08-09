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vr noter açık mı? 2019 Arefe Günü ve Kurban Bayramı Noterler bugün çalışıyor mu? Çalışma saatleri burada!

ile birlikte tüm 'de ve bayram tatili heyecanı başlıyor. Arefe Günü başlayacak uzun süreli tatil nedeniyle vatandaşlar, resmi işleri için hangi kurumların açık olduğunu merak ediyor. Özellikle Noter çalışma saatleri ile ilgili araştırma yapılıyor. Peki, Arefe Günü (Cumartesi) NOTERLER açık mı? İşte Kurban Bayramı ve Arefe Günü Noterler çalışıyor mu sorusunun yanıtı ve 2019 noter çalışma saatleri!

Giriş Tarihi: 9.8.2019 17:14
Kurban Bayramı vr Arefe Günü noter açık mı? 2019 Arefe Günü ve Kurban Bayramı Noterler bugün çalışıyor mu? Çalışma saatleri burada!

Arefe Günü ile birlikte 4 günlük Kurban Bayramı tatili de başlamış oluyor. Kurban Bayramı öncesi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar kurumların çalışma düzenlerini merak ediyor. Özellikle resmi kurumların çalışma saatleri ve açık olup olmadıkları bireylerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Noterler'de işlem yapılıp yapılmayacağını merak edenler "Arefe Günü noterler açık mı, tatil mi ?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Arefe Gününde noterler ve çalışıyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar

10 AĞUSTOS AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI, TATİL Mİ?

10 Ağustos Arefe günü noterler kapalı olacak.

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Kurban Bayramı vr Arefe Günü noter açık mı? 2019 Arefe Günü ve Kurban Bayramı Noterler bugün çalışıyor mu? Çalışma saatleri burada!
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