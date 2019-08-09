Kurban Bayramı vr Arefe Günü noter açık mı? 2019 Arefe Günü ve Kurban Bayramı Noterler bugün çalışıyor mu? Çalışma saatleri burada!

Arefe Günü ile birlikte 4 günlük Kurban Bayramı tatili de başlamış oluyor. Kurban Bayramı öncesi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar kurumların çalışma düzenlerini merak ediyor. Özellikle resmi kurumların çalışma saatleri ve açık olup olmadıkları bireylerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Noterler'de işlem yapılıp yapılmayacağını merak edenler "Arefe Günü noterler açık mı, tatil mi ?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Arefe Gününde noterler ve çalışıyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar

10 AĞUSTOS AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI, TATİL Mİ?

10 Ağustos Arefe günü noterler kapalı olacak.