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Mübarek Kurban Bayramı gelirken, konuya yönelik çeşitli sorgulamalar da artış gösterdi. Öyle ki, ve ayetler en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Diyanet bilgisi ile İslami usullere uygun olarak ibadetini sağlıklı bir şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ' ve hangi dualar okunur?' sorusunun cevabını doğru ve güncel bir şekilde edinmek istiyor. Bilindiği üzere, kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler de bulunuyor. Peki, kurban keserken okunacak dualar neler ve nasıl niyet edilmesi gerekli? Diyanet bilgisi ile detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 9.8.2019 16:42
Kurban keserken nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur? Kurban keserken okunacak dualar, ayetler ve dikkat edilmesi gerekenler

İslâm alemi için en önemli zamanlardan birisi olarak kabul edilen Kurban Bayramı geldi çattı. Hâl böyle olunca, gerçekleştirilecek ibadetlere yönelik araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bunların başında ise geliyor. Bu doğrultuda, ' ve okunacak dualar nelerdir?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi, kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler bulunuyor. Kurban keserken nasıl niyet edileceğinden, okunacak dualara, ayetlere kadar kapsamlı bir süreç olan bu durumun özünde ise, İslami kurallar tam olarak uyulması ve hayvana hiçbir şekilde eziyet edilmemesi yer alıyor.

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR VE NASIL NİYET EDİLİR?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından Diyanet bilgisi ile gerekenleri bulabilir. Kurban keserken okunacak duaları ve ayetleri öğrenebilir; nasıl niyet edileceğine yönelik sağlıklı ve tam bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Kurban keserken nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur? Kurban keserken okunacak dualar, ayetler ve dikkat edilmesi gerekenler
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