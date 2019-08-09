Lisede mühendisliğe hazırlık eğitimi verecek

BUGÜN NELER OLDU

Çevreve Şehircilik eski Bakanı Dr. Erdoğan Bayraktar, protokol yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) desteği ile ilk uygulamalı teknoloji meslek lisesini İstanbul'da hizmete açtı. Eğitim ve teknolojiyi buluşturan, mühendis yetiştirmeye odaklı Vatan Teknoloji Kolejleri'nin (VTK) birincisi, 2019-2020 eğitimöğretim yılında faaliyete başlayacak. Vatan Teknoloji Koleji Halkalı Atakent Kampüsü, 5 alanda eğitim verecek. Okulda endüstriyel otomasyon (mekatronik), elektrik elektronik, yenilenebilir enerji, inşaat teknolojileri ile bilişim teknolojileri bölümleri yer alıyor. Kolej, yenilikçi eğitim modellerinin yanı sıra üniversiteye hazırlık aşamasında da öğrencilere destek sağlayacak. Bayraktar, 4'ü İstanbul'da, 3'ü Ankara, Kocaeli ve Bursa'da olmak üzere 7 teknik okul açmayı planladıklarını ifade etti. Bayraktar, 4 yıl sonra da VTK Vatan Teknoloji Üniversitesi'ni kuracaklarını kaydetti. Böylece ilk mezunlardan başlayarak, tüm mezunlar bu üniversitede eğitim görebilecek.