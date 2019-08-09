Peş peşe depremler Türkıye’yi korkuttu

BUGÜN NELER OLDU

Önce İzmir 4.8, ardından Denizli 6.0'lık depremle sarsıldı. Ege ve Akdeniz bölgesinde büyük panik yaşandı. Hasar var, can kaybı yok. 81 kişi hastanelere başvurdu. Vatandaşların hasar gören binalara girmemeleri istendiEgeBölgesi'nde 8 saatte büyüklükleri 1.1 ila 6 arasında değişen 114 deprem meydana geldi. Kuşadası Körfezi'nde saat 11.39'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa illeri ile Ege Denizi'nde çok sayıda deprem oldu. Denizli'de 6 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonraki yaklaşık 5 saatte Bozkurt, Çardak, Honaz, Çivril, Acıpayam ve Çameli ilçelerinde 89 artçı şok daha yaşandı.Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, depremde ilçedeki bazı evlerde hasar oluştuğunu söyleyerek "Deprem, 15-20 saniyenin üzerinde sürdü. Makam odamın yan duvarı yıkıldı. Bazı evlerde çatılarda çökme yaşandı. Vatandaşların eve girmemesi gerektiğine dair anons yaptık" dedi.Isparta Gönen'de oturan Cengiz Yıldırım ve Halise Cevizkaya, dünya evine girmeye hazırlandıkları sırada depreme yakalandı. Nikah kıydığı sırada meydana gelen deprem hem çifti hem de davetlileri korkuttu. Nikah sırasında çiftin mutlu anını görüntülemeye çalışan davetliler, deprem anında çiftin ve davetlilerin telaşını kaydetti.Denizli'deki deprem sonrası Balkan ilçesinde heyelan meydana geldi. Otoyolda seyir halindeki bir vatandaş tarafından görüntülenen heyelanda kaya parçaları savruldu. Otoyolun kenarında toz bulutları oluştu.Burdur'da da hissedilen deprem vatandaşları panikletti. Bir vatandaş "Burada daha çok hissettik" dedi. Oyun oynadığı esnada meydana gelen depremden korkan 8 yaşındaki Hüma Çalışkan gözyaşları içinde, "Her şey düştü, ev dengesini kaybetti sallanbaçta. Ablam odaya geldi, deprem oluyor dedi ve yatağın altına saklandı" dedi.Isparta merkez ve ilçelerinde de hissedilen depremde, vatandaşlar binalardan dışarı çıktı. Deprem sırasında Piri Mehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısından kopan baca, park halindeki otomobilin üzerine düştü.Dünya Bankası kaynaklarından Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi için 267.6 milyon euro tutarında kredi sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek projeye ilişkin kredi anlaşması dün imzalandı. Proje ile riskli okullarda öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.Denizli Bozkurt'taki depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden Jeofizik Yüksek Mühendisi Dr. Doğan Kalafat, bölgedeki aktif fay hatları nedeniyle bu tür depremlerin normal olduğunu belirterek, şunları söyledi: Kuşadası ve Denizli'de olan depremler birbirinden tamamen farklı. Denizli'de bu tür depremler çok sık oluyor. Güneybatı sahillerimiz bu yıl çok aktif. Bu depremlere benzer depremler olabilir. Bu bölge deprem bölgesi olarak çok riskli bir bölge. Çünkü evlerde geleneksel yapı kerpiç, bu da tehlikeyi arttırıyor. Yoksa 6 orta büyüklükte bir şiddet ve sağlam binalarda hasar oluşturmaz. Vatandaşlarımız deprem konusunda bilinçlenmeli ve dayanıklı binalara geçiş yapmalı.Denizli'deki deprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtı. Kulede camlar kırılırken, teknik ekipmanlar ve bilgisayarlar devrildi, tavan ışıkları aşağı düştü.