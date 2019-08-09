Seyir halinde olan aracın sürücüsü direksiyonu bırakıp yemek yedi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Edirne istikametinde ilerleyen panelvan tipi aracın sürücüsü, direksiyonu bırakarak yemek yedi. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer vatandaşların canını hiçe sayan sürücü adeta olası bir faciaya davetiye çıkardı. Direksiyon başındayken yemek yiyen sürücüyü fark eden vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, sürücünün yan koltuğunda oturan genç ise duruma aldırış etmedi. Sorumsuz sürücü, bitirdiği yemeğin çöplerini yanındaki gence verdikten sonra direksiyonu tutarak yoluna devam etti.

Sürücünün direksiyon başında yemek yediği anlar kamerada

Aracıyla seyir halinde olan sürücünün direksiyonu bırakarak yemek yediği anlar yoldaki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde araç sürücüsü direksiyonu bırakarak yemek yiyor. Yemeğini bitirdikten sonra direksiyonu tekrar tutup yoluna devam ediyor.