Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti tek celsede boşandı

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Serdar Ortaç, 5 yıl önce dünya evine girdiği Chloe Loughnan ile boşanma kararı almıştı. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle boşanma kararı aldığı iddia edilen çift dün Beykoz Adliyesi'ne gelerek anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Çift kol kola adliyeden çıktı. Ortaç ve Loughnan, adliye önünde kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ın boşanma aşamasında herhangi bir talebinin olmadığını ve anlaşmalı olarak boşandıklarını ifade etti. Ortaç, "Aynı evde kalacak mısınız?" sorusuna, "Daha yeni boşandık. Hiçbir şey belli değil" dedi. Aldatma iddialarına ise Ortaç, "Öyle bir şey yok. O çok iyi bir insan. Her zaman dostum, her zaman arkadaşım olarak kalacak. Nasip" dedi. Chloe Loughnan ise mahkeme sonrası yaptığı açıklamada, "Severek evlendim, severek boşanıyorum" dedi. Loughnan, eski eşi Serdar Ortaç'ın kendisini aldattığı ve bu yüzden boşandıkları iddialarına ise, "Aldatma falan yok. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık, sadece olmadı" dedi. Açıklamanın ardından Serdar Ortaç boşanma işlemleri için adliyeye geri dönerken, eski eşini 'Hadi sen kafanı boşalt" diyerek arabasına bindirip adliyeden gönderdi.