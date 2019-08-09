Yemin töreninde göz yaşartan anlar: "Ben de senin bir annenim"

5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda eğitimlerini tamamlayan 1999/3 tertip 1'inci kademe askerler için yemin töreni düzenlendi. Törene 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile asker aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 2 bin 372 Mehmetçik, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Erlere, birliklerine ilk katılım ve başarı belgeleri verildi.

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