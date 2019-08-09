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töreninde göz yaşartan anlar: "Ben de senin bir annenim"

Sivas'ta acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 372 Mehmetçik, 5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda düzenlenen törenle etti. Tören sonrası ailelerin buluşması sırasında öksüz bir asker, gözyaşlarına boğuldu. Törene gelen bir kadın ise, "Ben de senin annenim" diyerek askere sarılıp teselli etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 15:46 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 16:14
Yemin töreninde göz yaşartan anlar: Ben de senin bir annenim

5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda eğitimlerini tamamlayan 1999/3 tertip 1'inci kademe askerler için töreni düzenlendi. Törene 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile asker aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 2 bin 372 Mehmetçik, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Erlere, birliklerine ilk katılım ve başarı belgeleri verildi.

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Yemin töreninde göz yaşartan anlar: "Ben de senin bir annenim"
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