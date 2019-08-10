Arefe Günü kargolar açık mı? Arefe Günü 2019 PTT kargo bugün çalışıyor mu? PTT çalışma saatleri

Arefe Günü ile birlikte 4 günlük Kurban Bayramı tatili de başlamış oluyor. Kurban Bayramı öncesi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar kurumların çalışma düzenlerini merak ediyor. Özellikle resmi kurumların çalışma saatleri ve açık olup olmadıkları bireylerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. PTT ve kargolarda işlem yapılıp yapılmayacağını merak edenler "Arefe Günü PTT, kargo açık mı, tatil mi ?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Arefe Gününde PTT ve kargo çalışıyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar