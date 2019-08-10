Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Arefe günü nasıl ibadet edilir? Arefe Günü hangi dualar okunur? Yapılacak ibadetler ve okunacak dualar

günü nasıl ibadet edilir? ? Yapılacak ibadetler ve okunacak dualar

İslam alemini yakından ilgilendiren Kurban Bayramından bir önceki güne denk gelen Günü geri sayımı başladı. Duaların kabul olduğu, bolca ibadetin yapıldığı bugünde vatandaşlar okunacak duaları ve yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı. Bu bağlamda ‘’ nelerdir? ?’’ sorularına Google arama motoru üzerinden yanıt aranmaya başlandı. Peygamberimiz bugünün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuştur. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 10.8.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 10.8.2019 10:06
Arefe günü nasıl ibadet edilir? Arefe Günü hangi dualar okunur? Yapılacak ibadetler ve okunacak dualar

Müslüman dünyasının heyecanla beklediği Günü geldi çattı. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce idrak edilen ve dualar merak ediliyor. İslam dininin kıymet verdiği, duaların bolca kabul olduğu bugünde ibadet edenlerin günahları affolur. İbadetin Allah katında bir değerinin olabilmesi için sadece O'nun rızası için yapılması gerekmektedir. Peki Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir? ? İşte merak edilen tüm detaylar…

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER VE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Arefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına da gelmektedir. Müslüman alemi Arefe günü ibadetlerini ve okunacak duaları şimdiden araştırmaya başladı. Sabah.com.tr'de sizler için özel olarak hazırladığımız Arefe günüyle alakalı duaları ve ibadetleri haberimizin ayrıntılarında bulabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arefe günü nasıl ibadet edilir? Arefe Günü hangi dualar okunur? Yapılacak ibadetler ve okunacak dualar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN