Bariyer ok gibi saplandı

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Turgutlu Kavşağı yakınlarında, asker ziyareti için Akhisar istikametine giden otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. 3 kişi öldü, 2 kişinin ise durumu ağır. Kaza, önceki gün saat 22.30 sıralarında Turgutlu Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Muğla'nın Milas ilçesinden Bursa'nın Gemlik ilçesine asker ziyaretine giden Necmettin Karacan (38), idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.



CAN PAZARI YAŞANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araç içerisinde bulunan sürücü Necmettin Karacan, Behiye Alakaş Karacan (40) ve Recep Alakaş (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil içerisinde bulunan Melih K. (22) ve Emircan O. (19) ise ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ile durumu ağır olan yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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