Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi dualar okunur? İşte Kurban Bayramı namazı kılınışı

Her bayramda olduğu gibi, bayramın ilk günü bayram namazı nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren camileri dolduracaklar. Bayramın birinci günlerinde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında bayram namaz saatlerinin yanı sıra bayram namazı kılınışı geliyor. Peki, Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? İşte Kurban Bayramı namazı ile ilgili bilmeniz gerekenler…

KURBAN BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? İŞTE BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.