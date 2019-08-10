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nasıl kılınır, kaç rekat, hangi dualar okunur? İşte namazı kılınışı

’na ulaşmamızla birlikte sabahın erken saatleri itibariyle Kurban Bayramı heyecanı da başlayacak. Tüm illerimizde farklı saatlerde Kurban için camiler dolup taşacak. Camilere akın edecek olan vatandaşlar “Kurban ?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve namazda hangi dualar okunur? Haberimizde vatandaşların her bayram en çok araştırdığı konuların başında yer alan Kurban Bayramı namazı kılınışı ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm ayrıntılarıyla bayram namazı kılınışı, okunacak dualar ve "Bayram namazı kaç rekat?" sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 10.8.2019 16:12
Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi dualar okunur? İşte Kurban Bayramı namazı kılınışı

Her bayramda olduğu gibi, bayramın ilk günü nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren camileri dolduracaklar. Bayramın birinci günlerinde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında saatlerinin yanı sıra bayram namazı kılınışı geliyor. Peki, namazı nasıl kılınır? İşte Kurban Bayramı namazı ile ilgili bilmeniz gerekenler…

KURBAN BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? İŞTE BAYRAM NAMAZI KILINIŞI
1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

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Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi dualar okunur? İşte Kurban Bayramı namazı kılınışı
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