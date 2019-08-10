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Milyonlarca Müslüman bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. 11 Ağustos 2019 Pazar sabahı yine tüm Türkiye’de camilerin dolup taşması beklenirken, de merak edilmeye başladı. İşleri Başkanlığı, ‘’’’ sorusuna yanıt verdi. , , , Antalya, Bursa, Kocaeli, Sivas, Kayseri, Gaziantep ve diğer tüm iller için bayram namazı saatleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Kurban Bayram namazı saatleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte çok merak edilen bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 10.8.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 10.8.2019 09:47
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2019 Kurban Bayram namazı saatleri

İslam alemi için çok önemli bir gün daha geldi, çattı. İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı, 11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Yarın sabah saatlerinde tüm Türkiye'de camilerin dolup taşması beklenirken, de en çok araştırılan konuların başında geliyor. '''' sorusunun cevabını yine Diyanet İşleri açıkladı. , , , Antalya, Bursa, Kocaeli, Sivas, Kayseri, Gaziantep ve diğer tüm iller için bayram namazı saatleri buradan öğrenebilirsiniz. İşte 2019 Kurban Bayram namazı saatleri!

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile bu sorunun cevabı belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmit başta olmak üzere tüm illerin bayram namazı saatleri için doğru yerdesiniz.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Tüm illerin Kurban Bayram namazı saatleri şöyle;

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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2019 Kurban Bayram namazı saatleri
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