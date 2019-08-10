Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2019 Kurban Bayram namazı saatleri

İslam alemi için çok önemli bir gün daha geldi, çattı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı, 11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Yarın sabah saatlerinde tüm Türkiye'de camilerin dolup taşması beklenirken, bayram namazı saatleri de en çok araştırılan konuların başında geliyor. ''Bayram namazı saat kaçta'' sorusunun cevabını yine Diyanet İşleri açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sivas, Kayseri, Gaziantep ve diğer tüm iller için bayram namazı saatleri buradan öğrenebilirsiniz. İşte 2019 Kurban Bayram namazı saatleri!

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile bu sorunun cevabı belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmit başta olmak üzere tüm illerin bayram namazı saatleri için doğru yerdesiniz.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Tüm illerin Kurban Bayram namazı saatleri şöyle;