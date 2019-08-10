Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bayram namazı saatleri yayınlandı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2019 Mübarek Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

yayınlandı! , ve ’de 2019 Mübarek Kurban saat kaçta kılınacak?

Müslüman âleminin büyük heyecanla beklediği bir mübarek gün daha geldi, çattı. Kurban Bayramı’na ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar yarın sabah saatlerinden itibaren yine camilere akın edecek. Öte yandan bu önemli güne sayılı saatler kala ‘’ saat kaçta’’ sorusunun yanıtını da araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan verilere göre bilgisine buradan ulaşabilirsiniz. , , , Antalya, Bursa, Kocaeli, Sivas, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Konya ve il il bayram namazı saatleri sabah.com.tr’de. İşte Kurban Bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 10.8.2019 21:57 Güncelleme Tarihi: 10.8.2019 21:57
Bayram namazı saatleri yayınlandı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2019 Mübarek Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan verilere göre belli oldu. Müslüman âlemi, 11 Ağustos Pazar sabahı yine tüm camileri dolup taşıracak. Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala vatandaşlar her yıl olduğu gibi yine '' saat kaçta'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. , , , Antalya, Bursa, Kocaeli, Sivas, Kayseri, Gaziantep ve diğer tüm iller için bilgisini bu başlık altından öğrenebileceksiniz. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2019 il il Kurban bayram namazı saatleri!

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak için bayram namazı saati bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İşte illerimize göre bayram namazı vakitleri;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram namazı saatleri yayınlandı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2019 Mübarek Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN