Bayram namazı saatleri yayınlandı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2019 Mübarek Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan verilere göre bayram namazı saatleri belli oldu. Müslüman âlemi, 11 Ağustos Pazar sabahı yine tüm camileri dolup taşıracak. Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala vatandaşlar her yıl olduğu gibi yine ''bayram namazı saat kaçta'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sivas, Kayseri, Gaziantep ve diğer tüm iller için bayram namazı saati bilgisini bu başlık altından öğrenebileceksiniz. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2019 il il Kurban bayram namazı saatleri!

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak için bayram namazı saati bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İşte illerimize göre bayram namazı vakitleri;