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ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel indirimli ürünler listesinde bu hafta neler var? 9 Ağustos 2019

ürünler kataloğu tüketicinin yoğun ilgisine ulaştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği BİM ürünleri yüzleri güldürdü. Her hafta yeni ürünlerle karşımıza çıkan indirim listesinde bu hafta yok yok! Gelin birlikte 9 Ağustos BİM aktüel indirimlerine göz atalım; Kurban Bayramına özel olarak hazırlanan listede bu hafta şef bıçağı, çelik satır, masat, et kesme tahtası , esnek taşıma sepeti yer alıyor. Haberimizin devamında indirimlerine bakabilir, indirim fırsatlarını inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.8.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 10.8.2019 09:49
BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel indirimli ürünler listesinde bu hafta neler var? 9 Ağustos 2019

Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleriyle dikkat çeken kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. Özellikle Kurban Bayramı öncesi yoğun ilgi gören indirim listesinde yok yok! Gelin birlikte bu haftanın indirimlerine göz atalım; Kavurma Sacı 35,90 TL. Şef Bıçağı 12,50 TL. Çelik Satır 24,90 TL. Et Dövme Demiri 17,90 TL. Granit Efektli Karnıyarık Tencere 59,90 TL. Tek Fiyat Bıçak çeşitleri 6,95 TL. Esnek Taşıma Sepeti 22,50 TL olarak satışa sunulacak. Cuma gününün en güzel indirim fırsatları vatandaşların yüzünü güldürdü. İşte 9 Ağustos BİM aktüel ürünler indirim listesi…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 AĞUSTOS 2019)

Her hafta müşteriler tarafından heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da merakla araştırılıyordu. 9 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu BİM marketler zinciri resmi sitesinde yayımlandı.

Haberimizdeki linkten BİM 9 Ağustos aktüel ürünlerin güncel katalog listesine erişebilirsiniz. Keyifli alışverişler…

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BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel indirimli ürünler listesinde bu hafta neler var? 9 Ağustos 2019
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