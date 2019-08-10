‘Ceza kestik’ deyip haraç istediler

İstanbul'da iki iş adamından 500 bin dolar ve 500 bin lira haraç isteyen, ailelerini ölümle tehdit eden bir çete çökertildi. Operasyonu İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri gerçekleştirdi. İddiaya göre; tekstil işiyle uğraşan Y.A., Çekmeköy'deki iş yerine gelen 7-8 kişilik bir grup tarafından "Sana ve ailene zarar veririz" denilerek tehdit edildi. Y.A., eski ortağının kendisine borcu olduğunu ve çete üyeleri ile anlaşarak kendisini tehdit ettiklerini öne sürdü. Bir benzin istasyonunun hissedarı H.K. de tehdit edildiğini belirtti. H.K., 60 bin kiralık çek borcu olan bir kişinin kendisini tehdit eden kişilerle anlaştığını ve çete üyelerinin kendisi ile ailesini ölümle tehdit ettiklerini söyledi. "İsmimi çeteye yazdırmışlar" diyen H.K., çete üyelerinin kendisine "Sana ceza kestik. Bize 500 bin lira ödeyeceksin" dediğini aktardı. Polis, İstanbul'da 5, Bursa'da 1 olmak üzere 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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