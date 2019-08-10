Denizli’de devlet seferber

Denizli'nin Bozkurt ilçesi merkezli 6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor. Deprem korkusu nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar, sokakta ve çadırlarda sabahlamayı tercih ederken, kentteki hasar tespit çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı. Denizli'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bozkurt ve Çardak ilçelerinde incelemelerde bulundu. 250 konut, iki cami müjdesi veren Bakan Kurum, şunları söyledi:







"Hasar tespit çalışmalarına göre 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda. Yaptığımız tespitlerle hızlı bir şekilde hak sahipleri belirlenerek yapım sürecine girmiş olacağız. Bozkurt'ta 150 adet konut ve cami, stadyumun bulunduğu alanın hemen yanına yapılacak. Ay sonu bu süreç başlayacak. 5-6 ay içinde bu konutları tamamlayıp hak sahiplerine vereceğiz. Çardak'ta da 100 konut ve cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik. Ağır hasarlı binaların yıkımını gerçekleştireceğiz. Yarın (bugün) öğlene kadar ağır ya da az hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini tebliğ ettik. Yaralı vatandaşımız kalmadı. 81 vatandaşın tamamı taburcu edildi."







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Çardak'ta Denizli Valisi Hasan Karahan ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan depremle ilgili bilgi aldı. Devletin tüm imkânlarıyla depremin yaralarını sarmak için seferber olduğunu belirten Bakan Soylu, daha sonra Bozkurt Kaymakamlığı bahçesinde kurulan kriz merkezine gitti. Soylu yaptığı açıklamada, "Devletimiz çok hızlı bir şekilde tüm kurumlarıyla bölgeye ulaştı. Bölgeye çadırlar gönderildi, AFAD yine birçok bölgeden ekiplerini buraya sevk etti. Çadırlar, koordinasyon araçları anında buraya geldi" dedi.







AFAD'DAN 500 BİN LİRA ÖDENEK

Öte yandan bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışan AFAD, oluşabilecek nakdi gereksinimler için 500 bin lira ödenek gönderdi. Bozkurt ilçesinde camilerin hasar görmesi nedeniyle vatandaşlar cuma namazını açık alanda kıldı. Geceyi Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri ile Komandoların kurduğu çadırlarda geçiren vatandaşlar, deprem anı ve sonrasında yaşananları anlattı. 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Tuğba Kaplan, "Kızımla birlikte evdeydik. Vitrindeki her şey yere döküldü. 7 yaşındaki kızım Melisa'yı da yanıma alarak dışarı çıkmaya çalıştım. Deprem uzun sürdü. Yaşadığımız korku nedeniyle tekrar eve girmek istemiyoruz" dedi. 48 yaşındaki 2 çocuk babası inşaatçı Resul Yıldız da "Deprem sırasında okulun bahçesinde çalışıyorduk. Eşim çocuklarım da çok korktu. Evimizde büyük hasar yok ama içeri girmedik" ifadesini kullandı.







İHBARA GİTTİĞİ EV KENDİ EVİ ÇIKTI?

Depremde "çatı çökmesi" ihbarına giden itfaiye eri, depremde zarar gören evinden eşini ve iki çocuğunu kurtardı. 112 Acil Servis'e bir evin çatısının çöktüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine ekip arkadaşları ile göreve çıkan itfaiye eri Özgür Bektaş, gittikleri adresin kendi evi olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Eve giren Bektaş, çatısında çökme olmayan odadan eşini ve iki çocuğunu dışarı çıkardı. Bektaş, evinin diğer odalarını büyük bir üzüntü ile dolaşarak çökme olan yerleri inceledi. Meydana gelen olayda Bektaş'ın eşyalarının da zarar gördüğü ve evde büyük hasar oluştuğu öğrenildi.?







PSİKOSOSYAL DESTEK

Denizli'nin Çardak ve Bozkurt ilçelerinde dün peş peşe yaşanan depremlerin ardından her iki ilçede bölge halkına gıda ve barınma hizmeti veren Türk Kızılay, depremzedelere ayrıca psikososyal destek de sağlıyor. Denizli AFAD'ın beyaz masa aracılığıyla gönderdiği talep doğrultusunda kumanya dağıtımı yapıldı. Çardak ilçesinde yine Türk Kızılay'ın ikram aracında da çorba ve çay dağıtıldı. Deprem travmasını yaşayan vatandaşlara, Kızılay psikologları tarafından psikososyal destek veriliyor.

Denizli'de meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan heyelan kamerada