Emniyet’ten satılık yılan operasyonu

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İstanbul'da üç yılanı internet üzerinden satışa çıkaran bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, satılık yılan ilanı veren M.F. ile alıcı rolünde irtibata geçti. Bir gözlükçüde çalışan M.F.'nin iş yerine giden polisler, üç yılanı satın almak için M.F. ile beş bin 550 liraya anlaşma sağladı. Alıcı rolünde M.F.'nin iş yerine giden polisler 2'si Corn (Mısır Yılanı), 1'i ise Meksika Siyah Kral Yılanı olmak üzere üç yılanı görünce kimliklerini açıklayarak yılanlara el koydu. M.F.'ye 'Kaçakçılık kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılırken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hayvan başına dört bin 750 lira para cezası kesileceğ öğrenildi. Satışı yasak olan yılanların ise "Yediemin" olarak bir hayvanat bahçesine teslim edileceği belirtildi.