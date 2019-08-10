Eşinin başına poşet geçirip boğazını kesti

Çift evleri de ayırdı. Kocasının ölüm tehditleri üzerine savcılığa başvuran Fatma Hülya, koruma kararı aldırırken, eşine ise uzaklaştırma, bulunduğu alanlara yaklaşmama cezası verildi. Önceki gün eşinin yaşadığı eve giden Mehmet Nevzat Yıldız, karısının başına poşet geçirerek boğmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen Mehmet Nevzat Yıldız, kafasına poşet geçirdiği eşinin boğazını kesti, kafasına sert cisimlerle vurdu.





Hürriyet'in haberine göre; Mehmet Nevzat Yıldız, olaydan sonra kayıplara karışırken, olay yerinde hayatını kaybeden Fatma Hülya Yıldız'ın cesedi ise Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Cinayet Büro ekipleri, kaçan Yıldız'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yıldız'ın gideceği tüm adreslere baskın yapılırken, teknik takibe de alındı. Olayın duyulmasının ardından eve giden Fatma Hülya Yıldız'ın yakınları gözyaşı döktü.