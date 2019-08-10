Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Eşinin başına poşet geçirip boğazını kesti

Eşinin başına poşet geçirip boğazını kesti

Ankara'da yaşayan ve PTT’de memur olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi (48), şiddet gördüğü ve geçimsizlik yaşadığı eşi ’ı başına poşet geçirerek boğmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen Fatma HÜlya, eşinin boğazını kesti.

Giriş Tarihi: 10.8.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 10.8.2019 11:35
Eşinin başına poşet geçirip boğazını kesti

Çift evleri de ayırdı. Kocasının ölüm tehditleri üzerine savcılığa başvuran Fatma Hülya, koruma kararı aldırırken, eşine ise uzaklaştırma, bulunduğu alanlara yaklaşmama cezası verildi. Önceki gün eşinin yaşadığı eve giden Mehmet Nevzat Yıldız, karısının başına poşet geçirerek boğmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen Mehmet Nevzat Yıldız, kafasına poşet geçirdiği eşinin boğazını kesti, kafasına sert cisimlerle vurdu.



Hürriyet'in haberine göre; Mehmet Nevzat Yıldız, olaydan sonra kayıplara karışırken, olay yerinde hayatını kaybeden Fatma Hülya Yıldız'ın cesedi ise Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Cinayet Büro ekipleri, kaçan Yıldız'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yıldız'ın gideceği tüm adreslere baskın yapılırken, teknik takibe de alındı. Olayın duyulmasının ardından eve giden Fatma Hülya Yıldız'ın yakınları gözyaşı döktü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşinin başına poşet geçirip boğazını kesti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN