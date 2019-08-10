Hastane önünde çifte cinayete müebbet hapis

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Ümraniye'de 2017 yılında servis kavgasıyla başlayan ve intikam cinayetiyle biten davada müebbet hapis kararı verildi. Bir okul bahçesinde şoförler arasında çıkan kavgada Cüneyt Elik öldürüldü. Elik'in öldürülmesine ilişkin davada yargılanan Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı da 2018 yılında tedavi görmek için gittiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin önünde Cüneyt Elik'in kardeşi Feyyaz Elik tarafından öldürüldü. Cinayetin ardından açılan ve 1'i firari 4 sanığın, Anadolu Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava dün karara bağlandı. Mahkeme heyeti, firari sanık Feyyaz Elik hakkındaki yakalama emrinin devamına ve dosyasının ayrılmasına karar verirken, sanık Feyyaz Elik'in annesi Selime ve babası Sulhaddin Elik hakkında 'kasten öldürmeye yardım' suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.Mahkeme heyeti, Feyyaz Elik'in suçu işlediği sırada yanında olan ve soğukkanlı bir şekilde telefonla konuşmaya devam ettiği, sanık Elik'e suçu işlememesi için engel olmadığı gözlenen dayısı Recep Sungur'u 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, Suzan Sarı'ya karşı 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan ise müebbet hapis cezasına hükmetti.