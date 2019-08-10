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’nda otobüs, , metrobüs, marmaray ücretsiz mi? ’da hangi günler bedava olacak?

Her gün defalarca kullanılan yolları resmi tatil günlerinde ücretsiz oluyor. Bunun akabinde akıllara ve Arefe Günü toplu ulaşım ücretsiz mi? sorusu geliyor. () ’da toplu ulaşım ile ilgili hakkında açıklama yaptı. Peki otobüs, metrobüs, marmaray ve 2019 Kurban Bayramı’nda ücretsiz mi?

Giriş Tarihi: 10.8.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 10.8.2019 11:40
Kurban Bayramı’nda otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? İstanbul’da toplu ulaşım hangi günler bedava olacak?

İstanbul'da resmi tatil günleri otobüs, metrobüs, köprüler ücretsiz olabiliyor. Vatandaşlar internetten '' İstanbul'da ulaşım hangi günler ücretsiz, 2019 Kurban Bayramı ve Arefe Günü ulaşım bedava mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 2019 Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşımı ücretsiz olacağının bilgisini verdi.

İSTANBUL'DA ULAŞIM HANGİ GÜNLER ÜCRETSİZ? 15 TEMMUZ'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da ulaşım Kurban Bayramı süresince (11 Ağustos-14 Ağustos arasında) ücretsiz olacak. Yani vatandaşlar İSTANBULKART entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuk yapılabilecek. Ancak Arefe Günü ulaşımda normal tarifeler işlemeye devam edecek.

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Kurban Bayramı’nda otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? İstanbul’da toplu ulaşım hangi günler bedava olacak?
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