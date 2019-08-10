Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kanala düşen çalışanını kurtarmak için suya atladı: 1 ölü, 1 kayıp

Kanala düşen çalışanını kurtarmak için suya atladı: 1 ölü, 1 kayıp

'ın Germencik ilçesinde, alkol şişesini kanala atarken, ayağı kayıp düşen su tesisatçısı  (27) ile onu kurtarmak için suya atlayan ustası (40) kayboldu. Arıkan’ın cesedine ulaşılırken, Zafer Bartın’ı arama çalışmaları sürüyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019 08:57 Güncelleme Tarihi: 10.8.2019 08:58
Kanala düşen çalışanını kurtarmak için suya atladı: 1 ölü, 1 kayıp

Olay, dün saat 21.00 sıralarında kırsal Turanlar Mahallesi DSİ Sulama kanalında meydana geldi. Su tesisatçısı Salih Arıkan, yanında çalıştığı Zafer Bartın ile birlikte alkol alırken, alkol şişesini kanala atmak istedi

KURTARMAK İÇİN KANALA ATLADI

Bu sırada ayağı kayan Salih Arıkan, kanala düştü. Arıkan'ın suda sürüklendiği gören Zafer Bartın da onu kurtarmak için peşinden kanala atladı. Ancak Arıkan ve Bartın, suda kayboldu. Bu sırada olay yerinde olan Arıkan'ın annesi Müşerref Arıkan, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. DSİ tarafından suyun debisi düşürüldü. Yapılan aramalarda, Salih Arıkan'ın cansız bedeni bulundu, Bartın'ı arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanala düşen çalışanını kurtarmak için suya atladı: 1 ölü, 1 kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN