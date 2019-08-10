Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 10 Ağustos MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Ülkemizde şans oyunları denildiği takdirde ilk akla gelenlerden bir tanesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları oluyor. Yüzbinlerce kişinin merakla beklediği sayısal loto çekiliş sonuçları bugün saatler 21.15'i gösterdiğinde Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da kazandıran numaralar hangileri? İşte 10 Ağustos MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

Sayısal Loto kazandıran numaralar: 8 - 11 - 12 - 41 - 45 - 49

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA!

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.