Uyumadığı için 3,5 yaşındaki kızını hastanelik eden babaya 2 yıl hapis

KuzeY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle 3,5 yaşındaki kızı S.A.'yı döverek hastanelik eden baba Ertan A. (38) iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede son kez söz alan Ertan A., "Yorgun ve uykusuzdum. İsteyerek yapmadım" diyerek affedilmesini istedi.

Olay, 27 Haziran gece yarısı Gazimağusa ilçesine bağlı Akdoğan Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ertan A., uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle kızı S.A.'yı tokatlamaya ve boğazını sıkmaya başladı. S.A.'nın sağ gözü, boynu ve yanağı morardı. Ertan A.'nın kayınpederi, polise giderek şikâyetçi oldu. S.A. hastaneye kaldırılırken, polis, babayı 'darp' suçundan gözaltına aldı.