Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Antalya'da orman yangını: 10 hektar Kızılçam zarar gördü

'da orman yangını: 10 hektar Kızılçam zarar gördü

'nın Kumluca ilçesinde orman yangını meydana geldi. Papaz koyunda çıkan yangında 10 hektar Kızılçam ağacı zarar gördü, yangın kısmen kontrol altına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 11.8.2019 17:16
Antalya'da orman yangını: 10 hektar Kızılçam zarar gördü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bugün saat 15.00 sıralarında orman yangını meydana geldi. Mavi Kent Karaöz mevki Papaz Koyu'nda çıkan nedeni henüz belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri, 4 helikopter, 20 arazöz, 1 dozer ve çok sayıda orman işçileri müdahale etti. Alevler yerleşim yerlerine ve seralara ilerlemeden kontrol altına alındı. Yangında Kızılçam ağaçlarının bulunduğu 10 hektarlık alan zarar gördü.



Kontrol altına alınan yangında araçların ulaşamadığı noktada helikopterle soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da orman yangını: 10 hektar Kızılçam zarar gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN