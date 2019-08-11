Başörtü hakaretine kamu davası açıldı

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Çanakkale'de başörtülü anne ile kızlarına hakarette bulunan Hüseyin Mete Aysal'a (72) ceza mahkemesinde kamu davası açıldı. Aysal "Hakaret ve halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak"la suçlanıyor. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Aysal'la ilgili suçlamayı hatırlatarak, Çanakkale Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kamu davası açıldığını duyurdu. İddiaya göre; Aysal markette alışveriş yaptıktan sonra kasada bekledikleri sırada Ayşe Yılmaz, kızları Türkan Çam ve S.Ç. ile tartıştı. Aysal, aldığı ürünlerin pahalı olduğunu iddia etti ve kasiyere "2023'te bunlardan kurtuluyor muyuz ki?" dedi. Aysal üç kadına "Pislikler, adiler, şerefsizler" diyerek hakaretlerini sürdürdü.