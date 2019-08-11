Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Başörtü hakaretine kamu davası açıldı

Başörtü hakaretine kamu davası açıldı

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019
Başörtü hakaretine kamu davası açıldı
Çanakkale'de başörtülü anne ile kızlarına hakarette bulunan Hüseyin Mete Aysal'a (72) ceza mahkemesinde kamu davası açıldı. Aysal "Hakaret ve halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak"la suçlanıyor. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Aysal'la ilgili suçlamayı hatırlatarak, Çanakkale Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kamu davası açıldığını duyurdu. İddiaya göre; Aysal markette alışveriş yaptıktan sonra kasada bekledikleri sırada Ayşe Yılmaz, kızları Türkan Çam ve S.Ç. ile tartıştı. Aysal, aldığı ürünlerin pahalı olduğunu iddia etti ve kasiyere "2023'te bunlardan kurtuluyor muyuz ki?" dedi. Aysal üç kadına "Pislikler, adiler, şerefsizler" diyerek hakaretlerini sürdürdü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başörtü hakaretine kamu davası açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN