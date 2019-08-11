Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluk oluşturdu. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde trafiğin en fazla arttığı 1, 2 ve 3. Viyadük ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerledi. Otoyolun Dörtdivan Kavşağı ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Horhor rampasına kadar kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ağır ilerleyen trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Otogarda ve yollarda bayram tatili trafiği yoğunluğu başladı

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Bolu'dan Ankara'ya doğru giden Sefa çelebi idaresindeki kamyonet Gerede mevkisinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı. Kamyonette bulunan Hacer ve Hilal Çelebi hayatını kaybetti. Bursa'da ise İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli'nde otomobilin alev alması sonucu tünel girişinde uzun araç kuyruğu oluştu.







NE GÜZEL İSTANBUL...

İstanbul'da arife günü yollar boş kaldı. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün sabah herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Metrobüs duraklarında da insan yoğunluğunun olmadığı görüldü. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat dün 08.30'da yüzde 8 olarak ölçüldü.