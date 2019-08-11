Feribotlara yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Çanakkale'de deniz ulaşımı ve iskelelerde Kurban Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. İstanbul ve Trakya'dan yola çıkıp gece yarısından itibaren Avrupa yakasındaki Eceabat ve Gelibolu ilçelerine gelen tatilciler, arabalı vapurlarla Çanakkale'ye geçiyor. Sabah saatlerinde de süren yoğunluk dolayısıyla Eceabat İskelesi önünde zaman zaman bir kilometrelik araç kuyrukları oluşuyor. Bayram tatili süresince 17 feribotla saatsiz "doldur boşalt" usulü sefer yapılıyor. Çanakkale'den Bozcaada ve Gökçeada'ya gitmek isteyenler için de ek seferler düzenleniyor. Avşa ve Marmara adalarına gitmek isteyen turistler ise Tekirdağ Limanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.