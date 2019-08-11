İstanbul-İzmir Otoyolu tam not aldı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul-İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate indiren ve 5 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan İstanbul-İzmir Otoyolu'na Kurban Bayramı nedeniyle tatile çıkan İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. Otoyolun İzmir gişelerinde araç kuyrukları oluştu.Otoyolu kullananlar arasında tesadüfen ünlü şarkıcı Niran Ünsal muhabirimiz Ceyhan Torlak'a denk geldi. Otoyol hakkındaki görüşlerini muhabirimizle paylaşan Niran Ünsal, "Konser için İzmir'e geldim. Çok konforlu ve keyifli bir yolculuk oldu. Dönüşte de otoyolu kullanacağım. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.İstanbul'dan İzmir'e tatil için gelen galerici 30 yaşındaki Ömer Turhan, da "Çok memnun kaldım. Arabada çocuklarım olduğu için çok hızlı gelmememe rağmen 4 saatte İzmir'e ulaştık. Tatil sonunda bu yoldan İstanbul'a döneceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Allah bu yolu yapanlardan razı olsun. Herkesin hayır duasını aldı" diye konuştu.Motosikletiyle yolculuk yapan 36 yaşındaki satış yöneticisi Sedat Karaca ise, "Arkadaşım Mert ile birlikte motosikletlerimizle Muğla Akyaka'ya tatile gidiyoruz. 3.5 saatte İzmir'e girdik. Yoldan çok memnun kaldık. Çok iyi bir sürede İzmir'e vardık" dedi. Fitness antrenörü 23 yaşındaki Mert Akyol da, "Motosikletle yolculuk çok güzel oldu. İzmir ya da Ege Bölgesi'ne gelirken hep bu otoyolu kullanmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.