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’nda bugün otobüs, , , Marmaray ücretsiz mi? ’da bayramda hangi günler bedava?

Her gün defalarca kullanılan yolları resmi tatil günlerinde ücretsiz oluyor. Bunun akabinde akıllara ve Arefe Günü toplu ulaşım ücretsiz mi? sorusu geliyor. Büyükşehir Belediye Meclisi () İstanbul'da toplu ulaşım ile ilgili hakkında açıklama yaptı. Peki otobüs, , marmaray ve 2019 Kurban Bayramı'nda ücretsiz mi?

Giriş Tarihi: 11.8.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 11.8.2019 10:48
Kurban Bayramı’nda bugün otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi? İstanbul’da bayramda toplu ulaşım hangi günler bedava?

Vatandaşlar, 2019 'na erişmenin mutluluğunu yaşıyor. 'da resmi tatil günleri otobüs, , köprüler ücretsiz olabiliyor. Vatandaşlar internetten '' İstanbul'da ulaşım hangi günler ücretsiz, 2019 Kurban Bayramı ve Arefe Günü ulaşım bedava mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 2019 Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşımı ücretsiz olacağının bilgisini verdi.

İSTANBUL'DA ULAŞIM HANGİ GÜNLER ÜCRETSİZ? KURBAN BAYRAMI'NDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da ulaşım Kurban Bayramı süresince (11 Ağustos-14 Ağustos arasında) hangi günlerde ücretsiz olacağını habeimizden öğrenebilirsiniz... İşte ücretsiz ulaşımın olduğu tarihler...

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Kurban Bayramı’nda bugün otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi? İstanbul’da bayramda toplu ulaşım hangi günler bedava?
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