Kurban keserken nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur? Kurban keserken okunacak dualar ve ayetler! İşte detaylar

İslâm alemi için en önemli zamanlardan birisi olarak kabul edilen Kurban Bayramı geldi çattı. Hâl böyle olunca, gerçekleştirilecek ibadetlere yönelik araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bunların başında ise kurban kesimi geliyor. Bu doğrultuda, 'Kurban keserken nasıl niyet edilir ve okunacak dualar nelerdir?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi, kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler bulunuyor. Kurban keserken nasıl niyet edileceğinden, okunacak dualara, ayetlere kadar kapsamlı bir süreç olan bu durumun özünde ise, İslami kurallar tam olarak uyulması ve hayvana hiçbir şekilde eziyet edilmemesi yer alıyor.

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR VE NASIL NİYET EDİLİR?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından Diyanet bilgisi ile gerekenleri bulabilir. Kurban keserken okunacak duaları ve ayetleri öğrenebilir; nasıl niyet edileceğine yönelik sağlıklı ve tam bilgilere ulaşabilirsiniz.