Morgdan çıkarıp acile getirdiler

Kaza Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı yakınlarında dün meydana geldi. A.G. idaresindeki yolcu otobüsü, bulvarda karşıya geçmeye çalışan Yılmaz Kırmızısaç'a (56) çarptı. Kazada ağır yaralanan Kırmızısaç, ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Morg görevlisi eşliğinde babalarının cansız bedenini gören fakat durumu kabullenemeyen Kırımızısaç ailesi, babalarının cesedini cenaze aracına koyarak hastane aciline götürdü. Burada doktorların ölen babalarına müdahale etmesini isteyen aile bireyleri, sağlık personelleri ve polis ile aralarında arbede yaşandı. Kırmızısaç'ın cenazesi, daha sonra polisin araya girmesiyle otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Emrah Kırmızısaç, "Hastanede müdahale yapıldı mı bilmiyoruz. Tekrar müdahale edilmesini istedik. Biz bir ihmalin olduğunu düşünüyoruz" dedi. Cenaze aileye teslim edildi.

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