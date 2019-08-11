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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin taklalar atarak tarlaya yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019 10:54

Edinilen bilgiye göre, kaza, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda yaşandı. Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Murat Arslan idaresindeki 37 SN 315 plakalı otomobil, Aşağıçöplü köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Taklalar atan otomobil yol kenarındaki tarlaya yuvarlandıktan sonra durabildi.

Yaşanan kazada sürücü Murat Arslan yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Otomobil takla attı: 1 yaralı
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