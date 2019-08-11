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Silahlı kavgaya müdahale eden bekçi kaçan şüpheliyi ateş ederek durdurdu

'ndaki bir börekçi dükkânında kahvaltı yapan mahalle bekçisi, o sırada silahla içeriye giren bir kişinin, yan masada bulunan kişiyi silahla ateş ederek yaralaması üzerine olaya müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede mahalle bekçisine de ateş eden kişi kaçmaya çalışırken bekçi tarafından vuruldu. Olayın ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 11.8.2019 15:13
Silahlı kavgaya müdahale eden bekçi kaçan şüpheliyi ateş ederek durdurdu

Olay Beyoğlu, Ortabayır Mahallesi, Talatpaşa Caddesi üzerindeki bir börekçi dükkanında saat 08.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu'nda görevli çarşı ve mahalle bekçisi Muhammet K.A , mesai bitimi kahvaltı yapmak için börekçi dükkanına geldi. Bir süre sonra içeriye elinde silahla giren Oğuz E. yan masada bulunan Kahraman E.'nin bacağına ateş etti.

Oğuz E.'nin daha sonra silahı Kahraman E'nin başına dayadığını gören bekçi Muhammet K.A, kendisinin bekçi olduğunu söyleyerek olaya müdahale etmek istedi. Bunun üzerine Oğuz E. mahalle bekçisi Muhammet K.A'ya doğru ateş ederek kaçmaya başladı. Şahsın kaçtığını gören bekçi Muhammet K.A ise Oğuz E'ye ateş ederek yaraladı. Oğuz E. yakında bulunan evine kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Oğuz E. ve Kahraman E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oğuz E.'nin evinde yapılan aramada ise olayda kullandığı silah ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Silahlı kavgaya müdahale eden bekçi kaçan şüpheliyi ateş ederek durdurdu
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