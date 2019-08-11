Ümraniye tem otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı

Ümraniye Çamlıca Gişeleri'ni geçtikten sonra kontrolden çıkan minibüs, aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 11.8.2019 15:54Güncelleme Tarihi: 11.8.2019 15:55
Trafik kazası TEM Otoyolu Çamlıca Gişelerini geçtikten sonra Edirne iskametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüsün sürücüsü Sefer Ülgen yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.