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Ümraniye tem otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı

Ümraniye Çamlıca Gişeleri'ni geçtikten sonra kontrolden çıkan minibüs, aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 11.8.2019 15:55
Ümraniye tem otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı

Trafik kazası TEM Otoyolu Çamlıca Gişelerini geçtikten sonra Edirne iskametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüsün sürücüsü Sefer Ülgen yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

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Ümraniye tem otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı
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