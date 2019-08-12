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9 gündür kayıp olan Gizem'le ilgili flaş gelişme!

'ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıkan (17), 9 gün sonra Gökmen Günal (17) ile birlikte jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu yolcu minibüsünde bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2019 23:50 Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 23:51
9 gündür kayıp olan Gizem'le ilgili flaş gelişme!

Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıkan Gizem Akdağ (17), 9 gün sonra Gökmen Günal (17) ile birlikte jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu yolcu minibüsünde bulundu.

Her yerde aranan Gizem Akdağ'ın kaçırıldığı şüphesi ile alarma geçen polis ve jandarma ekipleri, bugün saat bugün saat 21.30 sıralarında Söke-Milas karayolu üzerinde uygulama yaptı.

Söke ilçesine giden bir yolcu minibüsünü durduran ekipler, yolculara yaptıkları kimlik kontrolünde Akdağ ve Günal'ın minibüste olduğunu tespit etti.

Kayıp kız ve onu kaçırdığı ileri sürülen genç jandarma karakoluna götürüldü.

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9 gündür kayıp olan Gizem'le ilgili flaş gelişme!
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