Acemiliğin bu kadarı!

BUGÜN NELER OLDU

KurbanBayramı'nın ilk günü hastaneler, acemi kasaplarla doldu. Kimi parmağını, kimi elini, kimi kolunu, kimi bacağını kesti. Kimi başkası tarafından yaralanırken, birçoğu da hayvanların boynuz ve veya tekme darbelerine maruz kaldı. Acil servislere koşan vatandaşların çoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kayseri'de ise bir vatandaş kurbanın boynuz darbeleri sonucu ağır yaralandı. Acemi kasaplar yaralandıkları anları esprili bir dille anlatırken, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde sabah ahıra giren Mehmet Şahlan, zincirini koparan boğanın saldırısına uğradı. Boğanın altında kalan Şahlan, yakınları tarafından kurtarıldı. Göğüs kemiklerinde kırıklar oluşan Şahlan, hastanede tedavi altına alındı. Kahramanmaraş'ta geçen bayram arkadaşı tarafından sağ eli kesilen Kadir Ceylan'ın, bu bayramda da aynı arkadaşı tarafından sol eli kesildi. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet binası acil servisine gelen "Kurbanımızı kesiyorduk. Arkadaşımın bıçağı elime girdi. Arkadaşım, iki bayramdır beni kesiyor. İnsan iki defa kesilir mi? Akacak kan damarda durmazmış" dedi. Adana'da elini kesen Selahattin Kızmaz ise "36 yıldır kendi kurbanımı kendim kesiyorum. Bu yıl ilk kez elimi kestim" dedi.Yurt genelinde kurban kesimi sırasında 5 bin 341 kişi hayvanların darbesi ya da kesici aletle yaralandı. İstanbul'da da kurban keserken yaralanan bin 358 vatandaş hastanelere başvurdu. Ağır yaralanan 26 kişi ameliyata alındı. Denizli'de 103, Uşak'ta 56, Manisa'da 70, Aydın'da 60 kişi kurban keserken yaralandı. Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'da da toplam 598, Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da ise 238 kişihastanelik oldu