Bayram namazı çıkışı maganda kurşunu

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KOCAELİ'NİN İzmit ilçesinde bayram namazından çıkan genç, sokakta yürürken kafasına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı. Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Şehit Kazım Sokak'ta meydana geldi. Bayram namazından çıkan Resul A.'nın sokakta yürürken bir anda kafasına magandaların ateşlediği kurşun isabet etti. Olayı gören çevredeki vatandaşların yardımıyla Resul A. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Resul A.'nın kafasında kurşun çekirdeğinin olduğu tespit edildi. Hayati tehlikesi olmayan Resul A. ameliyata alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İHA