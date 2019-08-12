‘Ben onları onlar da beni yaşatıyor’

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Issızbir adada tek başına yaşam mücadelesi veren roman kahramanı Robinson Crusoe'nun beyaz perdeye de yansıyan hikâyesi, Elazığ'da gerçek oldu. 80 yaşındaki Ziya Akbay, Keban Baraj Gölü'nün ortasında bulunan küçük bir adada 14 yıldır tek başına yaşıyor. Ülke gündemine oturan Akbay, dikkat çeken yaşam hikâyesini SABAH'a anlattı.Eskişehir'de eşini trafik kazasında kaybettikten sonra memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine dönen Ziya Akbay, Keban Baraj Gölü Havzasındaki adayı keşfederek buraya yerleşti. Kendi imkânlarıyla barınak yapan Akbay, ıssız adada yalnız yaşamaya başladı. 14 yıldır adada yaşamını devam ettiren Akbay, bu süre içerisinde 3 bin 500 fidan dikerek kurak ve taşlık olan adayı yeşillendirdi. Tunceli'nin Corovan köyünde dünyaya geldiğini belirten Akbay, "Eskişehir'de dükkânım vardı, antikacılık yaptım. 1995'te eşimi trafik kazasında kaybettim. Yalnız kaldım. 4 çocuğum var. Okudular iş sahibi oldular. Eşimi kaybettikten sonra Pertek'e döndüm. Keban Baraj gölündeki kurak adayı görünce burayı yeşillendirmeye karar verdim ve adaya yerleştim. Adaya ilk geldiğimde burası çıplaktı, taşlıktı. Adanın dört tarafını kazdım, düzenledim. Badem ağaçları, meyve ağaçları diktim" dedi.Adadaki yaşantısını da anlatan Akbay, şöyle konuştu: "Ağaçların sulamasını yapıyorum. Böğürtlen, üzüm topluyorum. Ben onları yaşatıyorum, onlar da beni yaşatıyorlar. Yetiştirdiğim meyveleri yiyorum, dostlarıma gönderiyorum. Zaman zaman teknemle karaya çıkıp şehirden ihtiyaç duyduğum malzemeleri alıp getiriyorum. Soba getirdim, bazı yemekleri orada yapıyorum. Zamanımın çoğunu ağaçlarla ilgilenerek geçiriyorum."