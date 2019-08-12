Bu kuyruğun ucu bucağı gözükmüyor

BUGÜN NELER OLDU

Bilecik'in bin 200 nüfuslu Yenipazar ilçesinde asırlardır dini bayramlarda 'şeker dağıtma' adı verilen gelenek devam ettiriliyor. İlçe meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kılıyor, daha sonra büyükler, caddede sıraya giren çocuklara şeker ve çikolata dağıtıyor. Şeker dağıtma merasiminin ardından köylüler mezarlığı ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyor ve dua ediyor. Yenipazar Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ünal, her dini bayram öncesinde ikindi namazından sonra ilçede asırlardır yapılan geleneği sürdürdüklerini belirterek, "Gerçekten böyle bir geleneğin Türkiye'de sadece burada olduğunu düşünüyorum. Yıllardır süregelen bu geleneğimizin bundan sonraki nesillerde de devam etmesini dilerim" dedi.