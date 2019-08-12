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Çobanın feci sonu

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Çobanın feci sonu
TEKİRDAĞ'IN Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin çarptığı çoban Kadir Bingöl (20), hayatını kaybetti. Kaza, Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine giden 12704 sefer sayılı yolcu treni, rayların üzerinden büyükbaş hayvanlarını geçirmeye çalışan Kadir Bingöl'e çarptı. Ağır yaralanan Bingöl, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenirken, yolda hayatını kaybetti. Çoban Bingöl'ün, hayvanlarını kurtardığı, ancak kendisinin tren altında kaldığı ifade edildi. DHA
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Çobanın feci sonu
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