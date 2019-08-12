Gelibolu’da Ecdat seferberliği

BUGÜN NELER OLDU

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda önceki akşam saat 22.40 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Behramlı köyünden Alçıtepe köyü yönüne, kuvvetli poyrazın etkisiyle ilerleyen yangın yerleşim yerlerini ve Behramlı köyü yakınındaki Şahindere Şehitliği'ni de tehdit etti. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleriyle çeşitli özelliklerde 40 araç, 15 dozer ve 100 arazöz ile çok sayıda işçi sevk edildi. Bölgeye gelen Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy sabaha kadar söndürme çalışmaları yönetti. Ekipler alevlerin önüne adeta set çekti. Alevlerin şehitliğe ulaşması önledi. Ancak gece havadan müdahale edilememesi ve esen kuvvetli poyraz nedeniyle yangın dün sabaha kadar devam etti. Saat 10.30 sıralarında yangın kontrol altına alındı. Ekipler gün boyu helikopterlerle soğutma çalışması yaptı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangının 12 saat sonra kısmen kontrol altına alınabildiğini belirtti. Karacabey, "Şu anda tarihi alandaki yangın kısmen kontrol altında diyebiliriz. Ancak sahanın içinde halen tüten dumanlar var, inşallah kısa bir süre içinde bunları söndürüp alanı soğutacağız. Yangın 100 hektarlık bir alanda etkili olmuştu. Soğutma işleminin ardından kesin boyut ortaya çıkacaktır" dedi. SABAHANTALYA'NIN Kumluca ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. 6 helikopter, 12 arazöz ve 80 orman işçisi yangına müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınan yangında 2.5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yine Antalya'nın Manavgat ilçesinde otların tutuşmasıyla başlayan yangında 4 ev, 4 samanlık ve 1 ahır, küle döndü. Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde çıkan orman yangını dün sabah kontrol altına alındı. Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangınına da 5 helikopter, 30 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.