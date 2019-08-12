Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Gurbetçi aileye vahşi saldırı!

Gurbetçi aileye vahşi saldırı!

Avusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 15:47
Gurbetçi aileye vahşi saldırı!

Olay, dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerinde bulunan Fırnız mevkiinde meydana geldi. Koyuyeşil ailesi, Fırnız'daki dinlenme tesislerinden birine pikniğe gitti. İddiaya göre piknikte ailenin oturduğu çardak kırılınca işletme sahipleri aileye saldırdı. Olayda Ejder Kaan Koyuyeşil (1), Amine Rüveysa Koyuyeşil (1), Muradiye Koyuyeşil (35), Elif Yıldırım (30), Hasan Hüseyin Koyuyeşil (9), Yiğit Berk Koyuyeşil (6), Erkan Koyuyeşil (33), Tahir Bilal Koyuyeşil, Özkan Koyuyeşil (35), Hakan Koyuyeşil (34), Emre Koyuyeşil (17) ve Hasan Koyuyeşil (60) yaralanırken, ailenin bulunduğu bir otomobil ile bir minibüsün de camları kırıldı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gurbetçi aileye vahşi saldırı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN