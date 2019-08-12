Hani bayram yapacaktın Garam...

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Adana'da Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde 4 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğu Garam Naif, raylardan karşıya geçmeye çalışırken trenin altında kalarak feci şekilde can verdi. Kaza Seyhan ilçesine bağlı Mekan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 yaşındaki kız çocuğu Garam Naif, arkadaşlarıyla birlikte bayram gezmesine çıktı. Çocuklar bir süre sonra mahalleyi ikiye bölen tren yolundan geçmek istedi. Küçük kızın arkadaşları karşıya geçerken Garam Naif, Adana'dan Mersin'e giden trenin altında kaldı. Talihsiz kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Geride ise bayramlık terlikleri kaldı.Kız çocuğunun tren altında kaldığını gören vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine haber verdikten sonra treni taşladı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken kız çocuğunun çadırda kalan annesi Ayşe ve babası Mehmet El Naif olay yerine geldi. Baba Naif kızının raylar üzerindeki cansız bedenine bakıp, gözyaşı dökerken anne ise fenalık geçirdi. Kızının arkasından gözyaşı döken annenin feryadı yürekleri dağladı. Tren makinisti ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.