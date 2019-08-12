Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Hani bayram yapacaktın Garam...

Hani bayram yapacaktın Garam...

’da 4 yaşındaki Suriyeli , bayram şekeri toplamak için arkadaşlarıyla gezintiye çıktı. Arkadaşları mahalleyi ikiye bölen rayları geçti ama Garam trenin altında can verdi

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2019
Hani bayram yapacaktın Garam...
Adana'da Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde 4 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğu Garam Naif, raylardan karşıya geçmeye çalışırken trenin altında kalarak feci şekilde can verdi. Kaza Seyhan ilçesine bağlı Mekan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 yaşındaki kız çocuğu Garam Naif, arkadaşlarıyla birlikte bayram gezmesine çıktı. Çocuklar bir süre sonra mahalleyi ikiye bölen tren yolundan geçmek istedi. Küçük kızın arkadaşları karşıya geçerken Garam Naif, Adana'dan Mersin'e giden trenin altında kaldı. Talihsiz kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Geride ise bayramlık terlikleri kaldı.

TRENİ TAŞLADILAR
Kız çocuğunun tren altında kaldığını gören vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine haber verdikten sonra treni taşladı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken kız çocuğunun çadırda kalan annesi Ayşe ve babası Mehmet El Naif olay yerine geldi. Baba Naif kızının raylar üzerindeki cansız bedenine bakıp, gözyaşı dökerken anne ise fenalık geçirdi. Kızının arkasından gözyaşı döken annenin feryadı yürekleri dağladı. Tren makinisti ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hani bayram yapacaktın Garam...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN