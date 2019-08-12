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'de alev alev yandı

'de 4 katlı binanın alev alev yandı. , Merdivenköy Mahallesi Vural Sokak'ta saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2019 06:32
Kadıköy'de çatı katı alev alev yandı

Sokak üzerinde bulunan dört katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa süre içerisinde müdahale ederken polis ekipleri sokakta ekiplerin çalışması izleyen meraklı vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.

Olay yerinde herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri hazır bekletildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik içerisinde kontrol altına alarak bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken alevlerin yükseldiği çatı katında hasar oluştu.

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Kadıköy'de çatı katı alev alev yandı
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