Son dakika haberi: Korkunç olay! Elini kıyma makinesine kaptırdı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinden gelen son dakika haberi yürekleri burktu. Suriye uyruklu Halil Zavak, babasına ait kasap dükkanında elini kıyma makinesine kaptırdı. Dükkanda korkunç durumu fark eden bir müşteri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 12.8.2019 15:36Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 15:36
Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Devrişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Yusuf Zavak'a ait kasap dükkanında çalışan Halil Zavak kıyma çekerken elini makineye kaptırdı.